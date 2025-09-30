Dolar
logo
Ekonomi

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi sona erdi

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi, ikinci gün sunum ve oturumlarının ardından kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Mücahit Enes Sevinç, Bahar Yakar  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
4. Uluslararası Sigorta Zirvesi sona erdi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 14. Sigortacılık Haftası kapsamında düzenlenen zirvenin ikinci gününde İspanya Sigorta ve Emeklilik Genel Müdürlüğü Solvency II Alt Müdürlüğü Sürdürülebilirlik Başkanı Maria Luisa Alvarez, ikinci ana tema konuşmasını gerçekleştirdi.

Alvarez, çevrim içi gerçekleştirdiği konuşmasında doğal afet riskleri, iklim değişikliğinin etkileri, fiziksel hasar maliyetleri, sürdürülebilirlik düzenlemelerindeki değişiklikler ve koruma açığına dikkati çekti.

Sigortalılık oranlarının bölgelere göre farklılık gösterdiğini vurgulayan Alvarez, İspanya'nın Valensiya kentinde 2024 yılında kapsayıcılığın yüksek olduğu bir yerde yaşanan selin, kapsayıcılığın yüzde 20 olduğu başka bir bölgede meydana gelmiş olması halinde daha büyük bir felakete yol açabileceğini ifade etti.

Oturumlarda, dijital dönüşüm ve yapay zekanın sektöre adaptasyonu konuşuldu

XPRIMM Publications Yayın Direktörü Daniela Ghetu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen "InsurTech ve Dijital Dönüşüm: Sigortacılıkta Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Tahmine Dayalı Analitiğin Rolü" başlıklı oturumda, T-Rupt Felaket Modellemesi ve Veri Analitiği Bölümü Direktörü Sinan Akar, Moody's Insurance Solutions Kıdemli Direktörü Laurent Marescot, Ultimate Risk Solutions ve CConsulting İş Geliştirme Müdürü Dario Schiller ile Gallagher Re Bölüm Direktörü Mehsen Nehmeh söz aldı.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç'in moderatörlüğünde düzenlenen "Embedded Insurance Çağı: Son Teknolojilerle Gelen Sessiz Devrim" oturumda ise Sigortam.net Genel Müdür Yardımcısı Zerrin Sonışık, Colendi Sigorta Genel Müdürü Ersin Al, FibaSigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan ve EasyCep Kurucu Ortak ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir değerlendirmelerde bulundu.

Oturumların ardından zirvenin kapanış konuşması Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) Başkan Yardımcısı Menekşe Uçaroğlu tarafından gerçekleştirildi.

