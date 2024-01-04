Dolar
29.78
Euro
32.62
Altın
2,046.53
ETH/USDT
2,219.70
BTC/USDT
42,990.00
BIST 100
7,491.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

2024'te ilk yatırım alan BTM girişimi Exar oldu

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) girişimlerinden Exar, 2,4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Yunus Türk  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
2024'te ilk yatırım alan BTM girişimi Exar oldu

İstanbul

BTM açıklamasına göre, Exar, 2024'te yatırım alan ilk BTM girişimi oldu. Girişime yatırım yapan isimler arasında, Actonn VC, Soner Babüroğlu ve Ozan Kozan yer aldı. Şirket, 2,4 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşen yatırımı AR-GE faaliyetlerini güçlendirmek ve yurt dışı pazarlarda genişleme amacıyla kullanacak.

Exar, ürettiği AR, VR ve XR teknolojileriyle sanal fabrika turlarından uzaktan yönetilebilen teknik/mekanik operasyonlara, CAD senkronizasyonlu sanal ürün deneyimleme araçlarından AR destekli görsel simülasyonlara, VR& XR çalışmalarından, 3D konfigüratörlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli sektörlere çözümler sunuyor.

Şirket, AR ve VR teknolojilerine ek olarak, bünyesinde yapay zeka entegrasyonları, nesnelerin interneti (IoT), bulut sistemleri teknolojileri geliştirerek ve tüm bu teknolojilerin yatay ve dikey olarak birbirleriyle koordineli çalışabildiği teknolojik ekosistemler kurarak firmalara, geleceği bugünden yakalama fırsatı sunan 360 derece çözümler hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Exar Kurucu Ortağı Hasan Koyuncu, "(Yatırım) Bu kaynaklar, inovasyon ve teknolojik gelişmelerle rekabet avantajımızı artırmak için AR-GE projelerine yönlendirilecek ve aynı zamanda uluslararası arenada varlığımızı güçlendirmek için pazar geliştirme faaliyetlerine harcanacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor
Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bir kişinin metrobüsün üzerinde gitmesi güvenlik kamerasında
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda etkinlikler yarın başlayacak

Benzer haberler

2024'te ilk yatırım alan BTM girişimi Exar oldu

2024'te ilk yatırım alan BTM girişimi Exar oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet