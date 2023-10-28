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Ekonomi

100. yıla özel giydirme görseliyle kaplanan YHT ilk seferine Ankara'dan başladı

Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı nedeniyle, "Türkiye Yüzyılı" ve "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı" yazılı görselle kaplanan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara Garı'ndan, 409 yolcusuyla, İstanbul'a ilk seferine çıktı.

Seda Tolmaç  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
100. yıla özel giydirme görseliyle kaplanan YHT ilk seferine Ankara'dan başladı Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Sefer öncesinde açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, "Diğer bayramları rahat kutlayabilmemizin sebebi olan Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde, bu güzel mekanda, Cumhuriyet'i anlamış olmanın, anlatmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Kazancıoğlu, söz konusu görselin YHT, Marmaray ve Başkentray setlerinde 1 yıl boyunca kalacağını bildirerek, yola çıkan YHT ile 500 bin kilometre katederek, 550 bin insana ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Cumhuriyet'in önemli bir model olduğuna dikkati çeken Kazancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ata'mıza ve atalarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Bizleri, bu ülkeyi ve Cumhuriyet'i var ettiler. Bize düşen görev, onlardan aldığımız emaneti, Cumhuriyet'i daha iyi, daha üst seviyelere taşımak. Sorumluluğumuzun farkındayız. Kurum olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Türk milletinin bu önemli bayramını önemsiyoruz."

Kazancıoğlu, ilk sefer öncesinde, yolcuların yüzlerinde de anlamlı ifadeler bulunduğunu dile getirerek, "Yolcularımız da en az bizim gibi hassasiyet içindeler çünkü bu ülkeye, bu ülkeyi kuranlara karşı borcumuz var." diye konuştu.

Cumhuriyet'in, Filistin gibi mazlum ülkelere model olduğuna da değinen Kazancıoğlu, "Filistin halkının kısa sürede kendi refahlarına ve milletlerinin bayraklarına kavuşmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da 1 YHT (6 vagon) ve Başkentray seti (3 vagon) ile İstanbul'da 2 Marmaray seti (10 vagon) olmak üzere toplam 19 vagon, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca tasarlanan giydirme görseliyle kaplandı.

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