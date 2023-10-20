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Yaşam, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı

Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gururla kutluyor

Anadolu Ajansı ekibi, Kırklareli'nde 100 yaşındaki Aziz Gündoğdu, Kıymet Akyüz, Ayşe Bayrak, Gülistan Kerti, Havva Koçoğlu, Safiye Kulaş ve Remziye Yavuz'u Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafladı.

Özgün Tiran  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gururla kutluyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet'in Çınarları" temalı dosya haberinin birinci bölümünde, Kırklareli'nde yaşayan Cumhuriyet ile yaşıt bazı isimlerin hayat hikayeleri anlatıldı.

Pınarhisar ilçesine bağlı Doğanca köyünde yaşayan Aziz Gündoğdu, Yenice köyünden Kıymet Akyüz ve Ayşe Bayrak, Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde ikamet eden Gülistan Kerti, Babaeski ilçesinde yaşayan Havva Koçoğlu, Kofçaz ilçesinin Kocayazı köyünden Safiye Kulaş ve merkeze bağlı Dereköy'de oturan Remziye Yavuz'un fonda Türk bayrağıyla fotoğraflarını çeken AA muhabiri, sağlık durumu uygun olan Gündoğdu ve Yavuz ile söyleşi yaptı.

Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl dünyaya gelen asırlık çınarlar, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde özgür, huzurlu ve onurlu bir hayat sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Türk bayrağını gördüğümde çok duygulanıyorum"

Kızı ile yaşayan Aziz Gündoğdu, gençliğinin kıtlık ve yokluklarla geçtiğini söyledi.

Uzun yıllar çobanlık yaparak ailesine baktığını ifade eden Gündoğdu, "Ben hep çobanlıkla geçindim. Benim bu kadar yaşamam, keçi sütü içmemden kaynaklı." dedi.

Vefat eden eşinin fotoğraflarına bakarken zaman zaman hüzünlenen Aziz Gündoğdu, eşini çok özlediğini anlattı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmeyi çok istediğini ancak kısmet olmadığını belirten Gündoğdu, Cumhuriyet ile yaşıt olduğu için ayrıca gururlandığını dile getirdi.

Uzun yıllar askerlik yaptığını söyleyen Gündoğdu, "Cumhuriyet ile yaşıtım, Türk bayrağını gördüğümde çok duygulanıyorum. Ağlayacak gibi oluyorum. Eski zamanlar nerede. O zaman fakirlikti ama insanlar birbirlerini çok seviyordu. Birbirlerine çok yardım yapıyorlardı. Bizim zamanımızda böyle bolluk yoktu, çok fakirlik vardı. Ayakkabı nerede, bizim zamanımızda çarık giyerdik. Allah hükümetimize, devletimize zeval vermesin. Çok şükür." diye konuştu.

"Allah vatana zeval vermesin"

Remziye Yavuz ise tam doğum gününü bilmese de doğum yılının Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 olduğunu söyledi.

Yılların nasıl geçtiğini hiç anlamadığını ifade eden Yavuz, 5 kardeş olduklarını ancak hayatta sadece kendisinin kaldığını belirtti.

Gençlik yıllarının çok zor geçtiğini dile getiren Yavuz, "3 evlilik yaptım, 5 evladım, 30 torunum var. Evliliklerimde bir adamım kalp hastalığı nedeniyle öldü, bir adamıma yıldırım vurmuş, sonraki adamın ise ömrü kısaymış evlendikten 7-8 sene sonra o da öldü. 5 kızanımı (çocuk) babasız büyüttüm. İki kere gözlerden, bir kere mideden ameliyat oldum, şimdi ise safra kesemden ameliyat olacağım." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağının dalgalandığını gördüğünde içinin ferahladığını vurgulayan Yavuz, "Görelim onu elbet, onun altında yaşarız Allah razı olsun. Allah vatana zeval vermesin. Allah kara günleri bizlere göstermesin." dedi.

Yavuz, Cumhuriyet ile yaşıt olmanın kendisine onur ve gurur verdiğini belirtti.

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