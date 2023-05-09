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Ekonomi

LinkedIn Çin'de 716 kişiyi işten çıkaracak

Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn, Çin'deki yerel iş bulma uygulamalarını 9 Ağustos'a kadar kullanımdan kaldıracaklarını ve ülkedeki 716 çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
LinkedIn Çin'de 716 kişiyi işten çıkaracak

Washington

LinkedIn Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Roslansky, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada, küresel iş organizasyonunda değişiklikler yapıldığını aktardı.

Roslansky, bu kapsamda Çin'de 716 çalışanın işten çıkarılacağını kaydetti.

İşlerin yapılış şeklini yeniden düzenleme, daha çevik olma ve ekipleri büyüme için uyumlu hale getirmeye odaklandıklarını belirten Roslansky, 9 Ağustos'a kadar Çin'deki yerel iş bulma uygulamaları InCareer'i aşamalı olarak kullanımdan kaldıracaklarını bildirdi.

Roslansky, InCareer'in geçen yıl Çin merkezli güçlü ekibi sayesinde bir miktar başarı elde etse de şiddetli rekabet ve zorlu bir makroekonomik ortamla karşılaştığını ifade etti.

LinkedIn'ın üst kuruluşu olan Microsoft, Ekim 2021'de, Çin'de önemli ölçüde zorlaşan faaliyet ortamı ve sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle LinkedIn hizmetini kapatacağını duyurmuştu.

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