Yunus Emre Enstitüsü Libya’da faaliyetlerine başladı
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya’nın başkenti Trablus’ta çalışmalarına başladı.
Trablus
Trablus’taki YEE binasında düzenlenen iftar programına Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Turizm ve El Sanatları Bakanı Nasreddin Fazani, Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye Tormal, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad, Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi ve Libyalı yetkililer katıldı.
İftar programının ardından Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tormal ile Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Begeç, YEE’nin Libya’da faaliyetlerine başlamasını kutlamak için pasta kesti.
Programda AA muhabirine açıklama yapan YEE Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan, bir buçuk aylık kısa bir sürede Enstitü binasını tutup, tefrişatını yapıp, faaliyete hazır hale getirdiklerini söyledi.
Enstitü merkezinin her haliyle eğitime, kültürel tanıtımlara ve faaliyetlere açık olduğunu kaydeden Doğan, şunları kaydetti:
"Yunus Emre Enstitüsü (Libya’da) tam kapasite başladı. Biz startı bugün verdik. Bugün itibarıyla artık Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe eğitimi, Türk kültürü, Türk mutfağı ve Türk sanatını tanıtmaya hazır bir aşamaya geldik."
Doğan, YEE’nin Libya’da öncelikli faaliyetlerinin Türkçe öğretimi üzerine olacağını ardından Türk kültürü, Türk mutfağı ve Türk tarihi üzerine faaliyetler yürütüleceğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.