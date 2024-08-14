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Eğitim

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için bugün başlayan başvuru süreci, 19 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM internet adresinden erişilebilecek.


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