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Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı.

Buğrahan Ayhan  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ankara

Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav, 13.15'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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