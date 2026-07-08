AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, "Türkiye'nin yüksek bir çevikliği var. Türkiye, yeni bir teknoloji kültürü ortaya koyuyor. Bu anlamda yeni bir işbirliği kültürü oluşturmamız lazım." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: Türkiye, yeni bir teknoloji kültürü ortaya koyuyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, "Türkiye'nin yüksek bir çevikliği var. Türkiye, yeni bir teknoloji kültürü ortaya koyuyor. Bu anlamda yeni bir işbirliği kültürü oluşturmamız lazım." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA işbirliğinde "Sorunlu Sulardan Geçen Teknoloji Köprüleri: NATO Dayanıklılığı İçin Güvenilir Dijital İttifaklar Nasıl İnşa Edilir?" paneli düzenlendi.

Panele katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda siber güvenlik, teknolojik altyapıların korunması ve NATO'nun dayanıklılığını artıracak güvenli dijital ittifakların nasıl inşa edilmesi gerektiği üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı.

Toplantıda, NATO içinde özellikle son teknolojik gelişmeler ve yapay zeka alanındaki ilerlemeleri dikkate alarak ortaya çıkan durumun kısaca ele alındığını aktaran İleri, Avrupa ve ABD'nin teknoloji ekosistemleri ve bunlar arasındaki farklar ve gelişim hızlarının da gündeme geldiğini söyledi.

Türkiye'nin çok ilginç bir örnek ortaya koyduğunu belirten İleri, "Türkiye bunca tehdide, bu kadar zorlu bir coğrafyaya, geçmişte bıraktığımız kritik dönemeçlere rağmen göz kamaştırıcı bir şekilde bir savunma sanayisi oluşturdu." diye konuştu.

"Türkiye, inovasyon ekosistemi oluşturma noktasında örnek bir ülkedir"

"Teknoloji anlamında şu an herkes Türkiye'yi konuşuyor" diyen İleri, şunları kaydetti:

"Bunu bu NATO Zirvesi'nde gördük. Bu hakikaten çok etkileyici. Türkiye, bu kadar zorluğa rağmen bunu başarabilmiş bir ülkedir ve açıkçası şu geldiğimiz noktada Türkiye artık sadece coğrafi konumundan dolayı NATO için önemli olan bir ülke olmanın ötesinde, ortaya koyduğu inovasyon kültürüyle adeta bu organizasyonun bir inovasyon merkezi haline gelme yolunda ilerlemektedir. Zaten bu Zirve'deki en önemli çıktılardan biri de bence budur.

NATO Zirvesi kapsamında Savunma Sanayi Forumu düzenlendi. Orada Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler çok önemli mesajlar verdiler. Konunun sadece para harcama veya savunmaya ödenek ayırma olmadığı, ortaya ürün çıkarmak gerekliliği üzerinde duruldu. Türkiye, inovasyon ekosistemi oluşturma noktasında örnek bir ülkedir. Türkiye, NATO'nun önümüzdeki zorlu sınamalarda dayanağı olacak örnek bir üyedir. NATO açısından benim bakışım şu: Türkiye örneğinin ele alınması lazım."

"Teknolojik işbirliklerinin önünün açılması gerekiyor"

Avrupa ve ABD'nin teknoloji geliştirme konusunda farklı yaklaşımları olduğuna değinen İleri, "Avrupa çok temkinlidir. Amerikalılar her şeyi yapmaya çalışır, pragmatiktir ama Türkiye'nin yüksek bir çevikliği var. Türkiye, yeni bir teknoloji kültürü ortaya koyuyor. Bu anlamda yeni bir işbirliği kültürü oluşturmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da temas ettiği gibi bu yapay engellerin, bariyerlerin ortadan kaldırılması, teknolojik işbirliklerinin önünün açılması gerekiyor. Bu, NATO'nun yararına gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok farklı bir ekosistem hayata geçirdiğinin altını çizen İleri, "Biz bir taraftan hakkaniyeti korumaya çalıştık bir taraftan da hızlı olmaya gayret ettik ve bütün bunları sahada bizzat mücadele verirken yaptık. Bu da değerli bir şey. Çünkü sahada mücadele veren bir ekosistem, sahadan gelen geri bildirimleri çok hızlı ürünleştirebiliyor. Bu da onlarda olmayan bir şey. Yani birçok yönüyle bizim ayrışan bir yapımız var." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, "İleriye yönelik baktığımızda işbirliği tabii ki gerekiyor ama o işbirliğinin mekanizması nasıl olacak konusu var. Burada Türkiye'nin itici gücünü arkasına alarak bir yere varılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye, burada biraz daha uzlaştırıcı bir çalışma kültürü ortaya koyuyor. Bu, NATO için bir fırsat." yorumunu yaptı.

İleri, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin çok başarılı olduğunu kaydetti.