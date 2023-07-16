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Eğitim

YÖK'ten üniversitelerde çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen programlara mahsus olmak üzere, üniversitelerden talepte bulunulması halinde "not ortalaması" kısıtı aranmadan çift ana dal ve yan dal eğitimi yapılabilecek.

Selma Kasap  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
YÖK'ten üniversitelerde çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme

Ankara

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yurt dışında kurulmuş bir üniversiteden yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişi düzenleyen hükümde düzenleme yapıldı.

Buna göre öğrencinin yükseköğrenimine başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking dünya üniversiteler sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alması ve ilgili dönem, sınıf ve başarı şartlarını taşıması gerekecek.

Çift ana dal ve yan dal eğitimine yönelik yeni hüküm

Yeni düzenlemede, çift ana dal ve yan dal eğitimlerine ilişkin de yeni hükümler yer aldı. Bu kapsamda, YÖK tarafından belirlenen diploma programlarına kaydolan öğrenciler, üniversitelerine talepte bulunmaları halinde YÖK tarafından belirlenecek programlarda çift ana dal ve yan dal eğitimi yapabilecek.

Bu programlar arasında yapılacak çift ana dal ve yan dal eğitim ve öğretiminde, gerekli "not ortalaması" kısıtı uygulanmayacak. Uygulama 2023 YKS'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Öğrenciler program tercihi yaparken bu konuya ilişkin açıklamayı programın koşullarında görebilecek.

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