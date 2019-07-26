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Eğitim

YÖK'ten 'engel durumuna göre sınav ortamı' kararı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavlarına girecek engelli öğrenciler için engel durumlarına göre sınav ortamları oluşturulmasına yönelik tavsiye kararını üniversitelerle paylaştıklarını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 26.07.2019
YÖK'ten 'engel durumuna göre sınav ortamı' kararı

Ankara

Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, YÖK olarak, üniversitelere yönelik "engelsiz erişim, engelsiz eğitim" temalı çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Engelli öğrencilere yönelik üniversitelere tavsiye kararı gönderdiklerini kaydeden Saraç, "Engelli öğrencilerimizin özel yetenek sınavlarında, engel durumlarına göre sınav ortamları oluşturulmasına yönelik tavsiye kararımızı üniversitelerimizle paylaştık. Bu vesileyle özel yetenek sınavlarına girecek olan tüm kıymetli öğrencilerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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