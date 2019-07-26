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Eğitim

ÖSYM'den sınava girecek adaylara hatırlatma

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ahmet Sertan Usul   | 26.07.2019
ÖSYM'den sınava girecek adaylara hatırlatma

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izini verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 28 Temmuz Pazar günü düzenlenecek 2019-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

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