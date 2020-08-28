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Eğitim

YÖK'ten DGS için kayıt duyurusu

DGS sonucuna göre bir programa kayıt yaptıracak ancak mezun olamadığı için yaptıramayan önlisans öğrencilerinin, mezuniyet hakkı elde etmeleri halinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilecekleri bildirildi

Yıldız Aktaş   | 28.08.2020
YÖK'ten DGS için kayıt duyurusu

Ankara

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre bir yükseköğretim programına kayıt yaptıracak ancak mezun olamadığı için yaptıramayan önlisans öğrencilerinin, mezuniyet hakkı elde etmeleri halinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

YÖK'ten, DGS'ye giren öğrencilerin kayıtlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve benzerlerini başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur." denildi.

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