Euro
8.72
Dolar
7.33
BIST 100
1,107.28
Altın
1,952.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı

YÖK açıklamasında, "Yükseköğretim kurumlarına şahsen kayıtlar 5 Eylül'e, e-kayıt işlemleri ise 6 Eylül'e kadar yapılabilecek." denildi.

Yıldız Aktaş   | 28.08.2020
Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK)  yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, öğrenciler tarafından Başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda 2020-YKS kayıt tarihlerinin, "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adayların 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır." bilgisine yer verildi.

Daha önce, yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtların ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacağı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti
Kovid-19 tehdidi artarken korunmanın yolu maske, mesafe ve hijyenden geçiyor
Ege Üniversiteli bilim insanları, koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan genlerini buldu
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 9, Güney Kore'de 371 vakaya rastlandı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1057, Brezilya'da 984, Meksika'da 518 kişi öldü

Benzer haberler

Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı

Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı

YÖK'ten DGS için kayıt duyurusu

ATO: Türkiye genelindeki 9 bin üniversite içi işletmenin kira sorunu çözüldü

Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için 'ilk 800 bin şartı'nın kaldırılmasını istiyor

Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için 'ilk 800 bin şartı'nın kaldırılmasını istiyor

YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik 'tarihi' karar

YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik 'tarihi' karar