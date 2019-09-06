YÖK'te üniversite öğrencilerine rehberlik eylem planı hazırlığı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, üniversitelerdeki gençlerin ruh sağlıklarının farklı açılardan ele alınması, sorunlarının çözümüne yönelik kısa ve uzun vadeli eylem planlarının oluşturulması için harekete geçtiklerini bildirdi.
Ankara
Gençlerin ruh sağlığının farklı açılardan ele alınması, yaşadıkları sorunlara ilişkin iyi uygulama örneklerinin ortaya koyulması amacıyla üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları, akademisyenler, Milli Eğitim, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklardan yetkililer Saraç'ın başkanlığında YÖK'te bir araya geldi.
Toplantıda, akademisyenler gençlerin ruh sağlığının korunması için üniversitelerde yapılabileceklere yönelik tavsiyelerini sundu, Bakanlıkların yetkilileri sağlayabilecekleri katkılar çerçevesinde konuyu değerlendirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 129'u devlet üniversitesi, 73'ü vakıf üniversitesi ve 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim kurumu bulunduğunu hatırlattı.
Yükseköğretim sisteminde 7 milyon 807 bin öğrenci, 82 bin 487'si öğretim üyesi olmak üzere toplam 168 bin 326 öğretim elemanı bulunduğunu belirten Saraç, "TÜİK verilerine göre 2018 yılı sonu itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 olan nüfusumuzun yüzde 15,8'ini yani 12 milyon 971 bin 396'sını 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturmaktadır. Yükseköğretim istatistiklerine baktığımızda bu nüfusun 3 milyon 620 bini yani yüzde 28'i yükseköğretimdedir. 18-22 yaş grubuna baktığımızda ise bu nüfusun 40'ının yükseköğretimde olduğunu görüyoruz." dedi.
Saraç, Türkiye'nin sahip olduğu bu potansiyeli değere dönüştürme hususunda toplumda herkese düşen ciddi görevler olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
"Ruhsal anlamda önemli değişikliklerin yaşandığı gençlik döneminde üniversite gençliği de hızlı değişimler yaşamaktadır. Bu çerçevede yükseköğretimin, gençlere bir kılavuzluk, rehberlik yapma misyonunu da hatırlamak durumundayız. Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan gençlerin ruh sağlıklarının farklı açılardan ele alınması, sorunlarının çözümüne yönelik kısa ve uzun vadeli eylem planlarının oluşturulması için harekete geçtik. Üniversite gençliğinin ruhsal sağlığı, toplum sağlığının en kritik bileşenidir. Bu kapsamda ruhsal iyiliklerinin sağlanması adına yapılacak çalışmaların öncelikle bu husustaki tespitlere dayalı olması gerekmektedir."
"Araştırma merkezlerinde çözüm üretilmeli"
Saraç, gençlerin karşılaştığı sorunlar arasında teknoloji bağımlılığının da bulunduğuna dikkati çekerek "Teknolojinin, bilgiyi yaygınlaştırdığından ve kolay erişilebilir kıldığından bahsederken bir bağımlılık haline geldiği durumunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Gençlere, teknolojiyi bağımlılık haline getirmeden doğru kullanabilme becerisini kazandırmamız gerekiyor." diye konuştu.
Üniversitelerde, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili 7'si devlet, 2'si vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 9, gençlik konularıyla ilgili 12'si devlet 2'si vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 14, ruh sağlığı ve sinir hastalıklarıyla ilgili devlet üniversitesinde 2 uygulama ve araştırma merkezi bulunduğunu bildiren Saraç, bu uygulama ve araştırma merkezlerinin verimliliklerinin önemini vurguladı.
Saraç, üniversitelerin, geleceğin teminatı olan gençliğin beklentilerini anlamaya çalışması gerektiğini ifade ederek "Gençlerin ahlaki ve temel değerlerimizle bilinçlendirilmesi, tarihi ve kültürel miraslarımızın kodlarının gençlerde yer almasının sağlanması, yaşam becerilerinin geliştirilmesi, ruh sağlıklarının korunması ülkemizi daha da ileriye götürecektir." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.