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Eğitim

YDS'ye 73 bin 779 aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na toplam 73 bin 779 aday girecek." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 06.09.2019
YDS'ye 73 bin 779 aday girecek

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü 41 il ve 47 sınav merkezinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/2) 73 bin 779 adayın gireceğini bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-YDS/2'nin çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler şeklinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenleneceğini belirtti.

Halis Aygün, yıl sonuna kadar uygulanacaklarla birlikte bu sene basılı olarak toplam 3, elektronik ortamda da toplam 13 yabancı dil sınavı yapılacağını kaydetti.

Pazar günü yapılacak 2019-YDS/2'nin saat 10.15'te başlayacağını anımsatan Aygün, "Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na toplam 73 bin 779 aday girecek." dedi.

Aygün, sınavda yaklaşık 10 bin kişinin görev yapacağı bilgisini paylaştı.

Adaylara "saat" hatırlatması

Kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için 2019-YDS/2'nin uygulanacağı gün, sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını hatırlatan Aygün, açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.

Aygün, sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyerek, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

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