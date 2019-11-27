Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
105,774.90
Altın
1,459.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"da konuşuyor
logo
Eğitim

YÖKDİL sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2019-YÖKDİL sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.

Burcu Çalık   | 27.11.2019
YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da 4 farklı dilde uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma

Benzer haberler

YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sonuçları açıklandı

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

YDS giriş belgeleri açıklandı

ALES soruları erişime açıldı

ALES soruları erişime açıldı
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı
ALES yapıldı

ALES yapıldı