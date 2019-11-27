Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Gine'deki Türkiye Maarif Vakfı okuluna ziyaret
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, Gine'de faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı okulunu ziyaret etti.
Abuja
Gine ziyareti kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Erkek Lisesini ziyaret eden heyet geleneksel danslarla karşılandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkçe ve bilgisayar sınıflarını ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.
Karşılama töreninde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkilileri ve yerel personel hazır bulunurken Bakan Selçuk, Gineli heyete ve öğretmenlere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.