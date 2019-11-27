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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Gine'deki Türkiye Maarif Vakfı okuluna ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, Gine'de faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı okulunu ziyaret etti.

Gökhan Kavak   | 27.11.2019
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Gine'deki Türkiye Maarif Vakfı okuluna ziyaret

Abuja

Gine ziyareti kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Erkek Lisesini ziyaret eden heyet geleneksel danslarla karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkçe ve bilgisayar sınıflarını ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.

Karşılama töreninde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkilileri ve yerel personel hazır bulunurken Bakan Selçuk, Gineli heyete ve öğretmenlere teşekkür etti.

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