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Eğitim

YÖKDİL pazar günü 41 ilde uygulanacak

Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Burcu Çalık   | 01.11.2019
YÖKDİL pazar günü 41 ilde uygulanacak

Ankara

Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL'in, sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmasına karar verilmişti. 

Bu kapsamda YÖKDİL, 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde uygulanacak.

Saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak.

Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girebilecek. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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