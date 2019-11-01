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Eğitim

YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB bursu ile lisansüstü öğrenim için yurt dışında eğitim alacak adaylar, sözlü sınav sonuçlarına "https://rebus.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Burcu Çalık   | 01.11.2019
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (YLSY) sözlü sınav sonuçları açıklandı.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1416 sayılı kanun kapsamında Bakanlıkça verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sözlü sınav sonuçları belli oldu.

Adaylar, sonuçlarına REBUS (https://rebus.meb.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu-Tercih Tablosu'nda yer alan kurum kontenjanı tercihlerini 12-17 Kasım tarihlerinde REBUS üzerinden yapabilecek.

2019 YLSY kapsamında resmi burslu statüde lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına 1195 öğrenci gönderilecek.

YLSY Sözlü Sınavı 8-18 Ekim tarihlerinde Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilmişti. Burs kapsamında programa 11 bin 957 kişi başvururken, bunlardan ALES puan üstünlüğüne göre kontenjan sayılarının 3 katı kadar aday (3 bin 398 kişi) sözlü sınava çağrılmıştı.

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