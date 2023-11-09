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Eğitim

YÖKAK'tan 83 ön lisans programının akreditasyonu için MEDEK'e yetki

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 83 ön lisans programında akreditasyon yetkisi veren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi", Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (MEDEK) teslim edildi.

Ömer Faruk Cebeci  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
YÖKAK'tan 83 ön lisans programının akreditasyonu için MEDEK'e yetki

Sakarya

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, derneklerine 83 meslek yüksekokulu programında akreditasyon yetkisi veren belgeyi, YÖKAK'ta düzenlenen törende Başkan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'tan teslim aldı.

Törende, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu (MEK) Başkanı Prof. Dr. Remzi Gören ve SUBÜ Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Furkan Korkmaz da hazır bulundu.

Kısa süre içerisinde alınmaya başlayacak akreditasyon başvuruları "https://medek.org.tr" adresinden yapılabilecek.

Törenin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan YÖKAK Başkanı Kocabıçak, ön lisans programlarının akreditasyonunda önemli olan bu girişimin yükseköğretime hayırlı olmasını diledi.

MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Sarıbıyık da bu yetkiyle meslek yüksekokullarının kalite döngüsüne dahil olarak öğrenim kalitesini ve mezun niteliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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