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Eğitim

ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) yarın, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) 12 Kasım Pazar günü yapılacak.

Utku Şimşek  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre e-YDS 4 ilde, TR-YÖS/2 17 il ile yurt dışında KKTC/Lefkoşa dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulanacak.

e-YDS'ye 5 bin 82, TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katılacak.

TR-YÖS Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde, e-YDS ise İngilizce yapılacak. TR-YÖS için 43 binadaki 412 salon kullanılacak.

e-YDS 47 elektronik sınav salonunda gerçekleştirilecek.

"Standartlaşmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "13 yıl aradan sonra ocak ayında TR-YÖS'ün ilkini gerçekleştirdik, pazar günü ikincisini uygulayacağız. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin katılacağı bu sınavla yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yılın 11. elektronik yabancı dil sınavını da hafta sonu yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

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