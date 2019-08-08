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Eğitim

YKS'de ilk 100 öğrencinin 12'si Cerrahpaşa Tıp Fakültesini seçti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre, ilk 100'de yer alan 12 öğrenci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşti.

Andaç Hongur   | 08.08.2019
YKS'de ilk 100 öğrencinin 12'si Cerrahpaşa Tıp Fakültesini seçti

Istanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngilizce tıp programının taban puanı (sayısal) bir önceki yıla göre 538,533'ten 541,085'e, başarı sıralaması 401'den 313'e yükseldi ve sayısal puan türünde en yüksek taban puana sahip devlet üniversitesi bölümü oldu. 

Türkçe tıp programının taban puanı bir önceki yıla göre 521,518'den 525,031'e, başarı sıralaması 1.933'den 1.708'e yükseldi.

Fakültenin programlarını, sayısal puan türünde ilk 100'den 12, ilk 200'den 35 öğrenci tercih etti.

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