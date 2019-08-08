YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.
Ankara
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.
1- 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak; bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine,— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) August 8, 2019
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."
YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı anımsatıldı.
Duyuruda, üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadığı, bu kayıtların önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.