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Eğitim

YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık   | 08.08.2019
YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı anımsatıldı.

Duyuruda, üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadığı, bu kayıtların önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı. 

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