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Eğitim

YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacağını açıkladı.

Selma Kasap   | 21.07.2020
YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. 

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. 

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Kontenjan klavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu da adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı. 

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