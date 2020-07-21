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Eğitim

MEB'in lise son sınıfa geçen öğrencilere yaz dönemi destekleme kursu başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik dün başlatılan kurslar 28 Ağustos'ta sona erecek.

Esin Işık   | 21.07.2020
MEB'in lise son sınıfa geçen öğrencilere yaz dönemi destekleme kursu başladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları başladı.

Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için dün başlayan kurslar, 28 Ağustos'ta sona erecek.

MEB'den illere gönderilen yazıda, kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere titizlikle uyulması istendi.

"Sınıfları böldük"

Bu arada eğitim ve yetiştirme kurslarının verildiği Neriman Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Önder Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla hijyene büyük önem verdiklerini söyledi.

Sınıfların sürekli temizlendiği ve havalandırıldığını belirten Gürbüz, "Öğrencilerin sınıfa girerken ateşleri ölçülüyor, dezenfeksiyon uygulaması yapılıp sınıflara giriyorlar." dedi.

Ders sırasında öğretmen ve öğrencilerin maskeli olduğunu belirten Gürbüz, "Geçen yıl sınıflarda 24 öğrenci oluyordu, bu sene pandemiden dolayı 10-12 arasında ayarladık. Sınıfları böldük." diye konuştu.

Gürbüz, ayrıca geçen yıl 60 olan kursa başvuru sayısının, bu yıl 80'e çıktığına dikkati çekti.

Kursa gelen öğrenciler de ders sırasında ve sonrasında maskelerini çıkarmadıklarını ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarını belirtti.

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