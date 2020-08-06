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Eğitim

YKS tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanlığınca 2020-YKS tercihleri alınmaya başlandı.

Selma Kasap   | 06.08.2020
YKS tercih işlemleri başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemlerinin bugün başladığını hatırlatarak, "Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. 

Aygün, tercih sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada ise adayların kılavuzu dikkatlice okuması gerektiğine işaret ederek, "Adaylarımız, tercih edecekleri bölüm/programların özel koşullarına dikkat etmeliler, tercih edecekleri bölüm ve programları belirlerken puana göre değil ,YKS başarı sıralamalarını esas alarak tercih listelerini oluşturmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak

Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. 

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