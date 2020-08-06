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Eğitim

MEB'den üniversite tercihi yapacak adaylara 'tercih danışmanlığı' desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite tercihi yapacak öğrenciler için bugünden itibaren Eğitim Bilişim Ağı üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatacak.

Yıldız Aktaş   | 06.08.2020
MEB'den üniversite tercihi yapacak adaylara 'tercih danışmanlığı' desteği

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve ailelerine üniversite tercih sürecine ilişkin danışmanlık hizmeti başlatacaklarını belirtti.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmi okullarla rehberlik ve araştırma merkezlerinde bu hizmetin sunulacağı "tercih danışmanlığı birimleri" kurulduğunu ifade eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bu birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Tercih danışmanlığı birimleri, okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde, rehberlik öğretmenleri tarafından EBA üzerinden hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan adaylara ise talep etmeleri halinde, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda gerek rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından gerekse bulundukları bölgeye en yakın okuldaki tercih danışmanlığı birimi üzerinden bu hizmet sunulacak."

Bakan Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin durumunu da düşünerek onların da YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaları için her türlü önlemin alındığını bildirerek "Amacımız, bu süreçte ülkemizde rehberliğe ihtiyaç duyan her öğrenci ve veliye ulaşarak gelecekleri konusunda bilinçli tercih yapmalarını sağlamaktır. Yürütülen çalışmalar ve sürece ilişkin tüm önlemler kontrolümüz altında olup öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla tercih danışmanlığı birimlerimize başvurabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Rektörler canlı yayınla adaylarla buluşacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, YKS'ye hazırlanan adaylara yönelik çevrimiçi üniversite tanıtım günleri düzenlendiğini hatırlatarak, "Youtube ve Instagram üzerinden rektörler ve öğretim üyelerinin katılımıyla canlı olarak üniversite ve bölüm tanıtım programlarına tercih süresince devam edilecek. Üniversite rektörleri, üniversitelerini tanıtırken bölüm hocaları da bölüm tanıtımı gerçekleştirecek." şeklinde konuştu.

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