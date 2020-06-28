YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
Bugün sabah gerçekleştirilen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
"Almanca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf
Arapça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2020.pdf
Fransızca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf
İngilizce testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2020.pdf
Rusça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.