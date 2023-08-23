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Eğitim

YKS birincisi 5 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesi'ne yerleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) farklı puan türlerinde Türkiye birincisi olan 5 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'ne yerleşti.

Muhabir  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
YKS birincisi 5 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesi'ne yerleşti Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Üniversitenin Kavacık Güney Kampüsü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, deprem bölgesinde olmasına rağmen derece yapan çok öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Üniversitenin Uluslararası Tıp Fakültesi'nin en yüksek taban puanlı bölüm olduğunu dile getiren Ceran, "Bundan dolayı da gururluyuz. Üniversitemiz ilk olarak 2010'da öğrenci alımına başladı. Yaklaşık 40 bin öğrencimiz ve 40 bin mezunumuz oldu. Bundan sonra tamamen gelişime ve kaliteye yöneliyoruz. Bir proje oluşturduk bu gençlerimiz için. Bu çocukları sahiplenmek istedik." diye konuştu.

Ceran, ilk yarı yılda hızlandırılmış İngilizce eğitimi verdikten sonra öğrencileri yurt dışına dil eğitimine gönderdiklerini ve stajlarını yurt dışında yapma imkanı sağladıklarını anlattı.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal birincisi olarak Tıp Fakültesi'ne yerleşen Namık Emre Acar ise lise birinci sınıftan beri getirdiği bilgi birikimi ve sistemli çalışmayla başarıyı yakaladığını söyledi.

"Türkiye'nin önde gelen bilim ve teknoloji neferlerinden olmak istiyorum"

Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleşen AYT eşit ağırlık birincisi Emre Ekici de çalışma sürecinde ailesinin çok destek olduğunu ve bu üniversiteyi eğitim alanındaki imkanlarından dolayı tercih ettiğini dile getirdi.

Ekici, "Türkiye'nin ikinci yüzyılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin önde gelen bilim ve teknoloji neferlerinden birisi olmak istiyorum. Sınava çalışırken de aslında illa şu üniversite olsun, şu bölüm olsun diye bir hedefim yoktu. Ben daha çok kendi potansiyelime ulaşmaya, kendi en iyi versiyonuma ulaşmaya çalıştım." dedi.

TÜBİTAK ek puanıyla AYT Türkiye birincileri olan ve Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleşen Sude Filiz Diren biyoloji takımında, Dilara Altundağ ise kimya takımında yer aldığını belirterek, sınava hazırlanırken aynı zamanda Türkiye'yi çeşitli olimpiyatlarda temsil ettiklerini söylediler.

Ek puanla TYT birincisi olan ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşen Esma Koçoğlu ise 6 Şubat depremine Kahramanmaraş'taki evinde yakalandığını anlatarak, "Zorlu bir süreçti. Biz sonrasında Adana'ya taşındık, evimiz ağır hasar almıştı. O dönemde yaklaşık 2 ay kadar düzensiz de olsa çalışmaya çalıştım. Çünkü ben hedefime çok kilitlenmiştim. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Sınava yaklaştıkça da çalışmalarımı daha da çok artırdım ve böyle bir başarı elde ettim." ifadesini kullandı.

Koçoğlu, Aziz Sancar'ı takip ettiğini ve araştırmacı hekim olmak istediğini vurguladı.

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