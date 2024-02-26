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Elazığ’ın Palu ilçesindeki Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden ocağı girişinden yayındayız. Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. -VTR-
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Eğitim

YKS başvuruları bugün sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları bugün 23.59'da sona erecek.

Selma Kasap  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
YKS başvuruları bugün sona erecek

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli gençler, YKS başvurularında bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir." hatırlatmasını yaptı.

Ersoy, adaylara, hazırlık sürecinde gösterdikleri gayretin neticesinde en başarılı sonuçları elde etmeleri temennisinde bulundu.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabiliyor.

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