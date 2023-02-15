YDS başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da düzenlenecek 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS başvuruları 27 Şubat'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.