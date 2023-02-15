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Eğitim

YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da düzenlenecek 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvuruları başladı.

Selma Kasap   | 15.02.2023
YDS başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS başvuruları 27 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

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