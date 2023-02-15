Bakan Özer: Deprem bölgesindeki illerden 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız." ifadesini kullandı.
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