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Eğitim

Yarıyıl tatilinde öğrencilere "rutinlerini devam ettirmeleri" tavsiyesi

Uzmanlar, öğrencilerin uyku, yemek ve sınırlı teknoloji kullanma düzenlerinin yarıyıl tatilinde de devam ettirilmesi, çocukların boş zamanlarında kitap okuma ve aileleriyle vakit geçirmelerini sağlamaya özen gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Dilhan Türker Yıldız  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Yarıyıl tatilinde öğrencilere "rutinlerini devam ettirmeleri" tavsiyesi

Ankara

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere dün karnelerini aldı.

Tatilin çocuklara dinlenme, ailelere de çocuklarıyla vakit geçirme ve yeni döneme hazırlık olanağı sağladığını belirten uzmanlar, AA muhabirine, öğrenci ve velilerin bu süreci nasıl daha etkili ve verimli geçirebileceğine yönelik önerilerini paylaştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, yoğun tempodan çıkarak tatile girecek öğrencilerin sosyal aktivitelere, kendilerini psikolojik olarak güçlendirecek etkinliklere yönelmesinin önemine işaret etti.


Öğrencilerin tatil boyunca kitap okumayı bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Beledioğlu, "Kitap okumanın saati, yeri olmaz. Beğendiğiniz yerin altını çizdiğinizde, arasına bir kağıt sıkıştırdığınızda, 'Okuduğum romandaki kişi, ben olsaydım, ne yapardım?' diye düşündüğünüzde kendinizi iyi hissedeceğinizi bilin." diye konuştu.

Sınava hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Beledioğlu, "Gerek LGS gerek YKS'ye hazırlanan çocuklarımızın rutinlerini bozmayarak, mutlaka en azından sabahtan öğleden sonraya kadar çalışıp öğleden sonra da arkadaşlarına ve aktivitelerine zaman tanımalarını özellikle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Başarı çok büyük bir durum gibi karşılanmamalı"

Çankaya Halk Sağlığı Merkezi Psikoloğu Gamze Nur Kalender de yarıyıl tatiline çıkacak öğrencilerin karne performansları değerlendirilirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Velilerin karne alan çocuklarına yaklaşımlarının, bu konuda dengeli hareket etmelerinin önemine işaret eden Kalender, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarılı olduklarında çocukları çok fazla ödüllendirme ihtiyacı oluyor. Çocukları sadece tebrik etmeliyiz fakat başarıyı çok büyük bir durum gibi karşılamamamız gerekiyor. Çocuklar öğrenciliklerinin gereğini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Kötü not geldiğinde de 'Sen çok kıymetlisin, bu not sorun değil.' gibi cümleler söylenebiliyor ama bunun yerine şunu tercih etmeliyiz: 'Sence bu neden böyle oldu, nasıl çözülebilir, ben neler yapabilirim, sen neler yapabilirsin?' Notunun düzeltilmesi için çocukla konuşmak ve çözüm bulmaya çalışmak gerekiyor. Anne ve baba birlikte sorumluluk alarak sorunu halletmeli."

"Rutini bozmamak gerekiyor"

Çocukların tatil sürecinde dinlenmeye de ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kalender, "Rutini bozmamak gerekiyor. Özellikle uyku, yemek ve teknoloji kısmındaki rutinlerin sabit kalması, çocukların boş vakitlerinin eğlenceyle doldurulması, ebeveynleriyle çeşitli faaliyetlerde bulunması, tatili verimli geçirmek adına katkı sağlayabilir. Öğrenciler erken saatlerde okula gittiği zamanlarda kahvaltı es geçiliyor. Tatilde ailecek kahvaltı yapmak çocuğa iyi hissettirebilir." dedi.

Sınava hazırlanan öğrencilere ebeveynlerin daha destekleyici yaklaşması gerektiğinin altını çizen Kalender, destek almak isteyen veli ve öğrencilerin sağlıklı hayat merkezlerinden danışmanlık hizmetlerini ücretsiz alabileceklerini kaydetti.

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