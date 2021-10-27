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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca düzenlenen "Nefret Söylemi ve Nefret Suçları" sempozyumun açılışında konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına video mesaj gönderdi.
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Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları açıklandı.

Sefa Şahin   | 27.10.2021
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Ekim'de uygulanan 2021-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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