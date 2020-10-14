Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,181.43
Altın
1,900.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan TV (Az Tv) ekibini hedef aldı
logo
Eğitim

Valinin talimatının ardından çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı

Sivas Valisi Ayhan'ın, patates hasadında aileleriyle çalışan çocukların eğitimden geri kalmamaları için çadırdan sınıf oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi talimatının ardından kurulan çadırda çalan ilk ders ziliyle öğrenciler ders başı yaptı.

Serhat Zafer   | 14.10.2020
Valinin talimatının ardından çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yeni ders yılı başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek aileleriyle patates toplayan çocukların eğitimden geri kalmamaları için çadırda sınıf ortamının oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi için verdiği talimatın ardından çadırda ders başı yapıldı.

Çeşitli illerden gelerek merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde patates toplayan mevsimlik işçilerin çocukları için AFAD tarafından kurulan çadır, sınıf ortamına dönüştürüldü.

Ailelerin çadırlarının yan kısmında oluşturulan mobil sınıfa, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de öğretmen görevlendirmeleri yapıldı.

Mevsimlik işçi ailelerinin çocukları, sınıfa dönüştürülen çadırda bugün ilk derslerini işledi.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Salih Ayhan'ın mevsimlik tarım işçilerini ziyareti esnasında öğrencilerle karşılaştığını anımsattı.

Öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için her türlü imkanın sağlandığını belirten Bozbıyık, "Hiçbir öğrencinin eğitimden uzak kalmaması adına Milli Eğitim Müdürlüğümüze mobil okul uygulaması talimatı vermiştir. İlk uygulamamız Aşağıyıldızlı köyünde başladı. İl genelinde uygulamamız devam edecek. Hiçbir öğrencimiz eğitimden uzak kalmayacaktır. Diğer ilçelerde de mobil uygulama başlatıldı." dedi.

Çocukların sevincine ortak olduklarını dile getiren Bozbıyık, şunları kaydetti:

"Onlar da eğitimden uzak kaldıkları için çok mutsuzlardı. Şimdi mutlulukları gözlerinden okunuyor. Vali amcalarına çok teşekkür ediyorlar. Biz de valimize çok teşekkür ediyoruz. Burada ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrencilerimiz var. Ayrı ayrı öğretmenlerimiz eğitim verecek. Grup olarak eğitimlerini alacaklar. Toplam 23 öğrencimize eğitim verilecek."

Şanlıurfa'dan ailesiyle Sivas'a gelen lise öğrencisi Nasume Karataş, "Ailemizle birlikte tarlada çalışıyoruz. Tarlada çalışırken vali amcamız geldi. Okumak isteyip istemediğimizi sordu. Biz de okumak istediğimiz söyledik. Derslerimizden geri kalıyorduk. Bunun için çok seviniyoruz. Vali amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Sınıf ortamını çok özlemiştik. Koronavirüs çıktığı için gidemiyorduk. Öğretmenlerimizi, okulumuzu, arkadaşlarımızı, eğlenceli vakitlerimizi özlemiştik." diye konuştu.

Vali Ayhan, Aşağıyıldızlı köyünde "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında önceki gün katıldığı patates hasadı programında, yeni ders yılı başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çadırda sınıf ortamının oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi talimatını vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
İran'da son 24 saatte 279 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Pandemi sürecinde çocuklarda 'aşırı korku' öğrenmeye engel oluyor

Benzer haberler

AFAD projelerinin ana hedefi afet risklerini azaltmak

AFAD projelerinin ana hedefi afet risklerini azaltmak

Valinin talimatının ardından çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı

Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi

Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail Gazze'de çocuk haklarını ihlale devam ediyor

Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail Gazze'de çocuk haklarını ihlale devam ediyor
Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi

Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi
Türkiye'nin afet stratejisi: Afetler yaşanmadan riskler azaltılacak

Türkiye'nin afet stratejisi: Afetler yaşanmadan riskler azaltılacak