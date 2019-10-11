'Ünlülerin okulu' Afyon Lisesi 125 yıldır eğitim veriyor
Afyon Lisesi, aralarında merhum 9. Cumhurbaşkanı Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Sezer'in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi, üst düzey askeri erkan, hukukçuyu mezun etmesiyle ön plana çıkıyor.
Afyonkarahisar
Türkiye'de "tarihi ilk 100 okul" arasında yer alan Afyon Lisesi, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, üst düzey askeri erkan, hukukçu ve sanatçı yetiştirdiği gibi 125 yıldır da binlerce insanın hayatına yön veriyor.
2. Abdülhamid Han döneminde 1894'te "Karahisar-ı Sahip Rüştiyesi" olarak kurulan tarihi lisenin ismi, 1923'te İlmiye Heyeti toplantısında "Afyonkarahisar Sultanisi" olarak değiştirildi. Okul, 1933'ten bu yana ise lise olarak hizmet veriyor.
"Ünlüler Okulu" olarak da bilinen lisenin mezunları arasında, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Genelkurmay başkanları emekli orgeneraller İlker Başbuğ ve İsmail Hakkı Karadayı, sinema yönetmeni Yücel Çakmaklı, ses sanatçıları Emel Müftüoğlu ve "Neco" olarak da bilinen Nejat Sesyılmaz, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, eski Maliye eski Bakanı İsmet Attila, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, gazeteci-yazar Selahattin Duman, TRT spor spikeri Tansu Polatkan'ın yanı sıra pek çok siyasetçi, hukukçu ve sanatçılar yer alıyor.
"Afyonkarahisar'ın gözbebeği"
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birbirinden değerli şahsiyetlerin bu okuldan mezun olmasından gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek Afyon Lisesi'nin tarihine yakışır bir şekilde eğitim öğretim hayatına devam ettiğini belirtti.
Yalçın, "Tarihi Afyon Lisemiz, kendine yakışır bir şekilde geleceğe de ışık tutmayı sürdürerek ülkemize yön verecek insanlar yetiştirmeye devam edecektir. Tarihi ve başarı bir okul olması nedeniyle de Afyonkarahisar'ın gözbebeği olan bir kurumumuzdur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.