Dolar
26.87
Euro
28.85
Altın
1,925.08
ETH/USDT
1,584.90
BTC/USDT
25,649.00
BIST 100
8,342.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Üniversitelere 341 milyar lira ödenek ayrıldı

Yükseköğretim kurumlarına 2024 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 341 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 10 milyar 637 milyon lirayla İstanbul Üniversitesine ayrılması planlandı.

Enes Duran  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Üniversitelere 341 milyar lira ödenek ayrıldı

Ankara

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) AA muhabirinin derlediği verilere göre, ülkedeki üniversiteler için 340 milyar 980 milyon 891 bin lira ödenek ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi, 2024 yılı için öngörülen 10 milyar 637 milyon 379 bin liralık bütçe ödeneğiyle, TBMM (9 milyar 34 milyon lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (4 milyar 646 milyon lira), Yargıtay (2 milyar 910 milyar lira), Sayıştay (2 milyar 331 milyon lira) ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (1 milyar 900 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İkinci sırada Ankara Üniversitesi var

Ankara Üniversitesi, 10 milyar 603 milyon 802 bin liralık bütçe ödeneğiyle İstanbul Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 10 milyar 128 milyon 580 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 8 milyar 734 milyon 206 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 8 milyar 415 milyon 580 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 386 milyon 156 bin lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 390 milyon 176 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 406 milyon 163 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu için 84 milyon 675 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için ise 40 milyon 686 bin lira ödenek öngörüldü.

Ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite şöyle:

ÜniversiteÖdenek Tavanları (TL)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ10.637.379.000
ANKARA ÜNİVERSİTESİ10.603.802.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ10.128.580.000
EGE ÜNİVERSİTESİ8.734.206.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ8.415.580.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ7.132.821.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA7.053.913.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ6.810.542.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ6.251.748.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ5.901.012.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ5.770.298.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ5.686.422.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ5.656.223.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ5.598.213.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ5.584.444.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ5.555.053.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ5.503.448.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ5.419.991.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ5.237.519.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ5.174.058.000
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan: Kazakistan ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil
Bakırköy'de kara yoluna giren başıboş atlar, trafiğin aksamasına neden oldu
Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti
İntihar ettiği belirtilen kızının eşyalarını adliyeden alan İngiliz anne, olayın aydınlatılmasını istiyor

Benzer haberler

Üniversitelere 341 milyar lira ödenek ayrıldı

Üniversitelere 341 milyar lira ödenek ayrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonu gelecek yıldan başlayarak kontrol altına alacağız

Yerli yazılım firmalarını destekleyici platformlar oluşturulacak

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek
Çevreye duyarlı çok modlu taşımacılık terminalleri oluşturulacak

Çevreye duyarlı çok modlu taşımacılık terminalleri oluşturulacak
Arz güvenliği için "Ulusal Kritik Hammaddeler Stratejisi" hazırlanacak

Arz güvenliği için "Ulusal Kritik Hammaddeler Stratejisi" hazırlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet