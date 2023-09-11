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Eğitim

Depremzede lise öğrencileri için "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 Nisan'da İskenderun ilçesinde limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, yeni eğitim öğretim döneminde afetzede lise öğrencilerine hizmet verecek.

Ali Kemal Zerenli  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Depremzede lise öğrencileri için "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

"Asrın felaketi"nin ardından limana gelen gemide, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler ağırlandı.

Gemi, bu eğitim öğretim döneminde de liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi.

Rauf Bey Gemisi'ne, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 472 öğrenci yerleştirildi.

Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.

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