Dolar
32.32
Euro
34.45
Altın
2,358.84
ETH/USDT
3,246.00
BTC/USDT
66,299.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

TÜSEB'e 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alacak.

Abdullah Sarica  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
TÜSEB'e 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak

Ankara

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlığa bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak.

Başvurular 15 Nisan-3 Mayıs'ta "Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No:71 Kadıköy/İstanbul" adresine elden, posta yolu veya kargo ile yapılacak. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar ile 3 yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme süresi sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 yıla kadar yenilenebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı
Teleferik sisteminin makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş

Benzer haberler

TÜSEB'e 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak

TÜSEB'e 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet