Dolar
32.32
Euro
34.45
Altın
2,358.84
ETH/USDT
3,246.00
BTC/USDT
66,299.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Biruni Üniversitesi'ne 77 akademik personel alınacak

Biruni Üniversitesi, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 66'sı öğretim üyesi, 11'i öğretim elamanı olmak üzere 77 akademik personel alacak.

Abdullah Sarica  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Biruni Üniversitesi'ne 77 akademik personel alınacak

Ankara

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tıp fakültesine 34, sağlık bilimleri fakültesine 11, diş hekimliği fakültesine 6, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesine 6, eğitim fakültesine 4, meslek yüksekokuluna 4 ve eczacılık fakültesine 1 "profesör, doçent, doktor öğretim üyesi" ünvanlarında öğretim üyesi alınacak.

Başvurular, 29 Nisan'a kadar üniversitenin insan kaynakları direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Ayrıca eczacılık fakültesine 7, rektörlüğe 2, sağlık bilimleri fakültesine 1 ve meslek yüksekokuluna 1 "araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi" ünvanlarında öğretim elemanı alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı
Teleferik sisteminin makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş

Benzer haberler

Biruni Üniversitesi'ne 77 akademik personel alınacak

Biruni Üniversitesi'ne 77 akademik personel alınacak

Balon balığı avlayanlara verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenleme

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurumsal, idari, teknik ve fiziki koşullarda iyileştirmeler yapıldı

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurumsal, idari, teknik ve fiziki koşullarda iyileştirmeler yapıldı
Deniz taşıtlarına tanıtım numarası verilecek

Deniz taşıtlarına tanıtım numarası verilecek
İçme ve kullanma suyu havzası koruma planlarının hazırlanmasında değişikliğe gidildi

İçme ve kullanma suyu havzası koruma planlarının hazırlanmasında değişikliğe gidildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet