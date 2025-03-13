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Eğitim

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

23 Mart'ta yapılacak 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.

Sefa Bilgitekin  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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