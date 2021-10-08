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Eğitim

TUS tercihleri başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.10.2021
TUS tercihleri başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.

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