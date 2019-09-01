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Eğitim

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 01.09.2019
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yapıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen sınavın "Temel Tıp Bilimleri Testi" saat 10.15'te, "Klinik Tıp Bilimleri Testi" ise saat 14.45'te başladı.

Adaylara 120'şer çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği testler için 150'şer dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 26 Eylül'de açıklanacak.

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