Türkiye 2023’e kadar uluslararası öğrenci sayısını 300 bine yükseltmeyi hedefliyor
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, "Türkiye, 2023’e kadar ev sahipliği yaptığı uluslararası öğrenci sayısını 300 bine yükseltmeyi hedefliyor." dedi.
İstanbul
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, DEİK bünyesinde 40 üniversite temsilcisinin katılımıyla 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Gündüz, AA muhabirine salgın sonrası artan yabancı öğrenci akımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gündüz, bütün dünyanın sarsıcı bir salgını birlikte yaşadığını belirterek, "Ancak Türkiye bu salgını en iyi şekilde yönetti, parmakla gösterilen bir ülke konumuna geldi. Bizim bu konumu ve bu algıyı iyi yönetmemiz gerekiyor." dedi.
Türkiye'nin stratejik önemi, coğrafi konumu, ekonomik büyüklüğü, nüfusu ve girişimci ruhu ile dünyanın tam merkezinde yer alan köprü konumunda olduğunu aktaran Gündüz, "Bundan sonra dünyada salgın öncesi ve salgın sonrası diye ikiye ayrılan bir döneme girilecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.
Gündüz, "Dijital çalışma, dijital öğretim, dijital kalkınma, dijital ihracat gibi kavramlar hayatın her safhasında kendini kabul ettirecek ve her alanının yeniden düzenleneceği bir döneme girilecek Türkiye’nin merkezi konumunu, enerjisini ve özellikle sağlıkta gösterdiğimiz başarı ivmesi yükseköğretimde nasıl fırsata dönüştürülür? Bu durum bizler için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa ve Batı ülkelerine göre Türkiye’nin maliyetlerdeki avantajı ve sağlıkta gösterdiği başarının önemli bir cazibe unsuru olduğunu dile getiren Gündüz, "DEİK’in amacı ticari diplomasi, Eğitim Ekonomisi İş Konseyi’nin amacı ise yükseköğretim diplomasisidir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini sağlayarak, Türkiye’yi uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getirmek ve uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözmek amaçlarımız arasındadır." diye konuştu.
"Türkiye, en çok uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeler arasında yer almaya başladı"
Gündüz, üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu sayısını son 5 yılda 48 binden rekor artışla 224 bine ulaştıran Türkiye'nin en çok uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeler arasında yer almaya başladığına işaret etti.
Gündüz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yürütülen “Türkiye Bursları” ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) uluslararası kapsamdaki “YÖK Bursları”, “Hükümet Bursları”, “Türkiye Diyanet Vakfı Bursu” ya da kendi imkânlarıyla ülkeye gelen uluslararası öğrencilere Türkiye’de 207 üniversitede 60 bine yakın programda öğrenim fırsatı sunulduğunu ifade etti.
Türkiye'nin 2023’e kadar ev sahipliği yaptığı uluslararası öğrenci sayısını 300 bine yükseltmeyi hedeflediğini belirten Gündüz, önümüzdeki yıl fiziki olarak NAFSA Denver, EAIE Barselona ve APAIE Vancouver’a "Study in Türkiye" pavilyonu ile katılacaklarını dile getirdi.
Gündüz, NAFSA için yerlerini ayırttıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"En etkili şekilde üniversitelerimizi ve ülkemizi dünya eğitim dünyasına tanıtacak ve anlatacağız. Association of International Educators tarafından düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası yükseköğretim zirvesi NAFSA Konferans ve Fuarı’nın 74’üncüsü, 'Sürdürülebilir Geleceğimizi İnşa Etmek' temasıyla 31 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihleri arasında ABD’nin Denver şehrinde 100’den fazla ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde kurumdan yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenecek.
Fuar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, oturumlar ve özel etkinlikler gerçekleştirilecek bu konferansta, ülkemizi ve üniversitelerimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Son dönemdeki ekonomik konjonktür göz önüne alındığında, yurt dışından gelecek öğrencilerin her anlamda ekonomiye pozitif katkı vermesini umuyor ve bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.