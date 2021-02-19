TDV uluslararası burs programlarına başvuru 15 Mart'ta sona erecek
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Uluslararası Burs Programları ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler, 15 Mart'a kadar burs başvurusunda bulunabilecek.
Ankara
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Uluslararası Burs Programları arasında yer alan, "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi" ve "Uluslararası İlahiyat Lisans" programları kapsamında, Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler, 15 Mart'a kadar burs başvurusunda bulunabilecek.
TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu burs programları, Vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri iş birliğinde yürütülüyor.
Bu kapsamda, Türkiye'deki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri'ne 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edilecek.
Burs programına başvurular, 15 Mart'a kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" internet adresinden yapılabilecek. Öğrenciler, başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.