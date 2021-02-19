Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi
Bakan Selçuk, "Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.