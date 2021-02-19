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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi

Bakan Selçuk, "Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aybüke İnal Kamacı   | 19.02.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle."

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