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Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 30.07.2019
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak.

Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

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