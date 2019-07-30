Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak.
Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.