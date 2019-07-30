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Eğitim

ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

Ahmet Sertan Usul   | 30.07.2019
ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (2019-ÖABT) ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2019-ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

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