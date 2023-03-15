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Eğitim

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Müslüm Etgü  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Şanlıurfa

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilmişti.

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